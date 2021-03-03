Об этом сообщил представитель Украинского института национальной памяти в Черниговской области Сергей Бутко.

"Традиционные мероприятия по почтению памяти жертв Корюковской трагедии - митинг-реквием и поминальная лития - прошли с участием руководителей Черниговской области и местной власти, а также Чрезвычайного и Полномочного Посла ФРГ в Украине Анки Фельдгузен. В своей речи дипломат осудила нацистское преступление, от имени немецкого народа попросила прощения и сказала, что намерена поддержать немецко-украинский проект по исследованию таких злодеяний фашизма в Украине", - отметил Бутко.

На Черниговщине почтили память жертв Корюковской трагедии/Фото Корюковский горсовет

По его словам, Анка Фельдгузен в должности еще заместителя посла приезжала сюда в 2013 году. Теперь же она приехала и для укрепления связей с Корюковской громадой. Дипломат посетила фабрику технических бумаг "Славянские обои", школу №4, где изучается немецкий язык, осмотрела местный музей, в частности экспозицию, посвященную Корюковской трагедии.

На траурном митинге кроме чиновников выступил свидетель трагедии. К памятнику присутствующие возложили цветы и поставили зажженные лампадки. Поминальная лития состоялась у могил перезахороненных останков жертв на территории урочища "Гай".

Как известно из исторических источников, 1, 2 и 9 марта 1943 года нацисты убили всех жителей Корюковки на Черниговщине (около 7 тысяч человек), а сам городок сожгли. Большинство убитых - дети, женщины и старики. Карательную акцию гитлеровцы провели в ответ на уничтожение советскими партизанами немецкого гарнизона, который дислоцировался в Корюковке.

В материалах Нюрнбергского процесса эта трагедия названа самым массовым уничтожением местного населения на оккупированных территориях за весь период Второй мировой войны.

Источник