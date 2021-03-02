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В Запорожье археологи исследуют затонувшие корабли в Днепре

02.03.2021 / 06:11
В Запорожье проходит зимняя подводная экспедиция, во время которой археологи проводят обследование затонувших кораблей разных эпох с целью занесения их в реестр недвижимых памятников Украины.

Об этом рассказал руководитель экспедиции заслуженный работник культуры Украины, кандидат наук, заведующий отделом охраны памятников национального заповедника Хортица Дмитрий Кобалия.

Работы стартовали 25 февраля и продлятся до 2 марта.

"Экспедиция, которая называется "Хортица-Скуба" проводится зимой, потому что сейчас видимость в воде составляет 4-5 метров и есть возможность нормально отснять затонувшие корабли, сделать модели, изучить конструкцию, описать их. После получения трехмерных моделей планируется подготовка пакета документов для занесения объектов в Реестр недвижимых памятников Украины с целью предоставления им соответствующего охранного статуса. В летний период работать гораздо легче, но видимость такая, что мы не сможем даже фото сделать. Поэтому, мы должны работать зимой, температура воды +1 градус, но видимость хорошая", - рассказал Кобалия.

В этом году в состав экспедиции входят специалисты Национального заповедника "Хортица", исследователи дайв-клуба "Наварекс" (г. Одесса), а также археологи из Центра подводных исследований при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко.

"Нас уже второй раз приглашают в Запорожье. Мы с удовольствием откликаемся на приглашение коллег. Корабли, которые мы исследуем, нуждаются в сохранении. Сейчас единственный способ сохранения - это фиксация. Мы помогаем в максимально сжатые сроки осуществить съемку и подготовить объект к внесению в Реестр", - рассказывает сотрудник центра подводной археологии Киевского университета Мария Тимошенко.

По ее словам, в Запорожье хорошо законсервирована древесина, а материалы, лежащие на дне Днепра - уникальны.

Обследования проводится бесконтактным методом, поэтому не являются археологическими раскопками. Одесские специалисты менее чем за неделю сделают тысячи фотографий, из которых уже в лабораторных условиях будет разработана точная трехмерная модель каждого объекта.

Сейчас археологи обследовали и сделали фотофиксацию двух объектов в Старом Днепре. Один из них - вероятно затонул в конце XIX - начале XX в., второй - небольшая шлюпка из состава судов Днепровской флотилии 1736-1739 гг.

Они лежат на глубине 6-7 метров в разных местах. В течение всей экспедиции археологи сделали около 20 погружений.

"Старый Днепр - это сокровищница памятников. Не всегда нужно что-то поднимать. Мы не можем гарантировать, что на берегу их состояние будет лучше. Поэтому ставка делается на бесконтактные подводные исследования", - добавил Кобалия.

Что касается Реестра недвижимых памятников Украины, то там пока очень мало объектов.

В этом году экспедиция проводится благодаря помощи меценатов.

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археологи, Запорожье, затонувшие корабли
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