Войти | Зарегистрироваться
07:27

понедельник,
01 марта
Онлайн
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

Франковец на велосипеде добрался до вершины Говерлы

01.03.2021 / 06:29
Франковец Роман Шутка поднялся на заснеженную самую высокую гору Украины - Говерлу - зимой на велосипеде.

Об этом сообщила Ассоциация велосипедистов Ивано-Франковска в Фейсбуке.

Как отмечается, Шутка, который имеет большой опыт тренировок, инструкторства и путешествий по горам Украины и Европы, совершил восхождение на Говерлу на велосипеде 23 февраля. При подъеме на вершину он находился на велосипеде не весь путь, но спуск полностью совершил на велосипеде.

Старт состоялся с Козьмещика (с. Лазещина), финиш - в Козьмещике. Это стандартный туристический маршрут с желтой маркировкой. Велосипедист более двух недель ждал комфортной и безопасной погоды и тщательно готовился к путешествию.

«Температура колебалась от -7°С ночью до + 3°С днем. На солнце даже было до + 15°С ... Ветер был 2-4 км/ч (фактически, штиль). Только в 12 часов дня на вершине начался довольно сильный ветер, но уже на 200 метров ниже всё снова успокоилось. После полудня снег начал немного подтаивать и ехалось уже не так комфортно, как в начале. Приходилось еще больше внимания уделять состоянию утоптанной тропы», - рассказал Роман.

В общей сложности подъем на вершину горы длился 5 часов, а спуск - около 1:40 (с остановками для съемок). На вершине велосипедист провел примерно 1 час.

Источник

велосипед, Говерла
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 февраля
27 февраля
26 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.