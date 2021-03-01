Франковец на велосипеде добрался до вершины Говерлы

Об этом сообщила Ассоциация велосипедистов Ивано-Франковска в Фейсбуке.

Как отмечается, Шутка, который имеет большой опыт тренировок, инструкторства и путешествий по горам Украины и Европы, совершил восхождение на Говерлу на велосипеде 23 февраля. При подъеме на вершину он находился на велосипеде не весь путь, но спуск полностью совершил на велосипеде.

Старт состоялся с Козьмещика (с. Лазещина), финиш - в Козьмещике. Это стандартный туристический маршрут с желтой маркировкой. Велосипедист более двух недель ждал комфортной и безопасной погоды и тщательно готовился к путешествию.

«Температура колебалась от -7°С ночью до + 3°С днем. На солнце даже было до + 15°С ... Ветер был 2-4 км/ч (фактически, штиль). Только в 12 часов дня на вершине начался довольно сильный ветер, но уже на 200 метров ниже всё снова успокоилось. После полудня снег начал немного подтаивать и ехалось уже не так комфортно, как в начале. Приходилось еще больше внимания уделять состоянию утоптанной тропы», - рассказал Роман.

В общей сложности подъем на вершину горы длился 5 часов, а спуск - около 1:40 (с остановками для съемок). На вершине велосипедист провел примерно 1 час.

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