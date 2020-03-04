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В Запорожье археологи исследуют подвалы старого города

04.03.2020 / 09:18
Сотрудники Института археологии Академии наук Украины исследуют остатки торговых рядов старого Александровска (прежнее название Запорожья), найденные во время реконструкции сквера Пионеров.

Об этом сообщили сотрудники Охранной археологической службы Института археологии Академии наук Украины.

«Торговые ряды Александровска были построены в 1873 году. Минкульт дал добро на исследования. Все, что тут будет найдено, передадут в областной краеведческий музей. Наша задача — найти остатки стен, чтобы понять, будут ли продолжаться исследования или находку законсервируют и сделают туристический объект. Приедут представители органа охраны и будут принимать решение», - рассказала региональный заместитель директора Охранной археологической службы Института археологии Академии наук Украины Оксана Дровосекова.

Археологи нашли остатки торговой лавки, которая принадлежала купцу Абраму Геншафту и распологалась на площади Базарной.

По информации историков, в 1905 году во время еврейских погромов торговые ряды были уничтожены, но в мае 1910 года Геншафт обратился в Александровскую городскую управу с просьбой разрешить ему перестроить магазин.

«То, что сейчас мы нашли, вероятнее всего, и есть результат перестройки 1910 года. Мы предполагаем, что тут было два входа в подвал: более ранний — кирпичный. В те времена торговля велась и в подвальных помещениях, и на первом этаже. Подвал был высокий. Ступени, которые нам удалось найти — это новый вход. Мы нашли 5 ступеней, но скорее всего, тут было еще две», - объясняет Дровосекова.

Во время расчистки фундамента подвала был найден кирпич, который имеет клеймо (штамп производителя) в виде буквы «Щ». Это значит, что он был сделан на заводе купца Щекотихина.

В 1943 году торговые ряды сгорели, подвалы были засыпаны строительным мусором, а уже в 1960-х годах был построен сквер Пионеров.

Подземелье старого города обнаружили в ходе выполнения реконструкции сквера.

Источник

археологи, Запорожье, старый город
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