В Запорожье археологи исследуют подвалы старого города

Об этом сообщили сотрудники Охранной археологической службы Института археологии Академии наук Украины.

«Торговые ряды Александровска были построены в 1873 году. Минкульт дал добро на исследования. Все, что тут будет найдено, передадут в областной краеведческий музей. Наша задача — найти остатки стен, чтобы понять, будут ли продолжаться исследования или находку законсервируют и сделают туристический объект. Приедут представители органа охраны и будут принимать решение», - рассказала региональный заместитель директора Охранной археологической службы Института археологии Академии наук Украины Оксана Дровосекова.

Археологи нашли остатки торговой лавки, которая принадлежала купцу Абраму Геншафту и распологалась на площади Базарной.

По информации историков, в 1905 году во время еврейских погромов торговые ряды были уничтожены, но в мае 1910 года Геншафт обратился в Александровскую городскую управу с просьбой разрешить ему перестроить магазин.

«То, что сейчас мы нашли, вероятнее всего, и есть результат перестройки 1910 года. Мы предполагаем, что тут было два входа в подвал: более ранний — кирпичный. В те времена торговля велась и в подвальных помещениях, и на первом этаже. Подвал был высокий. Ступени, которые нам удалось найти — это новый вход. Мы нашли 5 ступеней, но скорее всего, тут было еще две», - объясняет Дровосекова.

Во время расчистки фундамента подвала был найден кирпич, который имеет клеймо (штамп производителя) в виде буквы «Щ». Это значит, что он был сделан на заводе купца Щекотихина.

В 1943 году торговые ряды сгорели, подвалы были засыпаны строительным мусором, а уже в 1960-х годах был построен сквер Пионеров.

Подземелье старого города обнаружили в ходе выполнения реконструкции сквера.

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