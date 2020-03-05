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Несколько тысяч медицинских масок нашли в тайнике возле границы с Румынией

05.03.2020 / 09:16
На Закарпатье во время патрулирования возле границы с Румынией пограничники обнаружили пять полиэтиленовых мешков, в которых были упакованы более 3,5 тысяч одноразовых медицинских масок.

Об этом сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

“Незаконное перемещение через границу медицинских масок предотвратили военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Дюла" Мукачевского отряда. Около часа ночи пограничный наряд на патрулировании обнаружил в нескольких десятках метров от госграницы пять полиэтиленовых пакетов. В них находились одноразовые медицинские маски - 3650 штук. Предприимчивые правонарушители планировали переместить их в соседнюю Румынию”,- сообщила Федорова.

По ее словам, вероятнее всего, передвигались контрабандисты на мотоцикле - на это указывают следы на грунте вблизи схрона.

Поиски злоумышленников продолжаются.

Источник

граница, маски, Румыния, медицинские маски
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