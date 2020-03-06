В центре Киева из-за прорыва трубы провалился асфальт

Об этом сообщает КП "Киевавтодор" в Facebook.

В связи с аварией движение по проезжей части ограничено. Сообщается, что дорожники ликвидируют последствия аварии.

Работники "Киевводоканала" уже начали ликвидировать порыв. Впоследствии балансодержатель сетей восстановит покрытия проезжей части.