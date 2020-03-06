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В центре Киева из-за прорыва трубы провалился асфальт

06.03.2020 / 09:18
На улице Владимирской в Киеве 5 марта прорвало трубопровод, из-за чего просел асфальт.

Об этом сообщает КП "Киевавтодор" в Facebook.

В связи с аварией движение по проезжей части ограничено. Сообщается, что дорожники ликвидируют последствия аварии.

Работники "Киевводоканала" уже начали ликвидировать порыв. Впоследствии балансодержатель сетей восстановит покрытия проезжей части.

 
 
 
 
Источник
прорыв трубы, Киев
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