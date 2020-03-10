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В Киеве состоялось вручение Шевченковской премии

10.03.2020 / 09:16
В Национальной опере Украины состоялась церемония награждения лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Награду вручили в пяти номинациях: "Литература", "Музыкальное искусство"; "Визуальные искусства"; "Публицистика, журналистика"; "Театральное искусство". В номинации "Киноискусство" в этом году победитель не определен.

"В рамках этой, в частности, премии мы решили смотреть вперед для того, чтобы и украинская культура так же смотрела вперед. Впервые мы не отмечаем людей за их достижения в далеком прошлом, а отыскивали то, что будет определять лицо украинской культуры не только в Украине, но и во всем мире. И вот те люди, которые выходили на сцену, они как раз и есть лицо завтрашней Украины - знакомое, известное и уважаемое в мире", - отметил председатель Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко Юрий Макаров, открывая церемонию.

На церемонии также присутствовал Президент Владимир Зеленский, который заявил, что Украина должна знать лицо своих героев и настоящих талантов, которые ее прославляют.

Комитет по Шевченковской премии ранее объявил лауреатов 2020 в пяти номинациях.

В номинации "Литература" избраны два лауреата - это Марианна Кияновская с книгой "Бабин Яр. Голосами" и Тарас Прохасько со сборником эссе "Так, але ...".

В номинации "Музыкальное искусство" отмечена группа "DaxaBraxa" с музыкальным альбомом "Шлях", в категории "Визуальные искусства» - Александра Гляделова с художественным проектом "Карусель".

В номинации "Публицистика, журналистика" отмечено публицистическое издание "Девушки срезают косы" Евгении Подобной, в номинации "Театральное искусство" - современная украинская опера-реквием "ИОВ" ("IYOV") музыкально-театральной формации "Новая опера".

Источник

лауреаты, Киев, Шевченковская премия
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