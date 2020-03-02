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В храме Вселенского Патриархата почтили память Небесной сотни

02.03.2020 / 09:08
В историческом стамбульском районе Фатих, в храме Святого Николая 1 марта совершалась божественная литургия с участием священников Православной церкви Украины и Вселенского Патриархата.

Во время литургии почтили память Героев Небесной сотни, помолились за защитников Украины.

"Автокефальная украинская церковь — это одна из побед нашего государства, это фундамент нашей духовной жизни, фундамент нашей государственности. Мы верим, что какие бы замыслы не были у государства-агрессора, ему не удастся ничего сделать, потому что Бог благословил наше государство и Бог благословил автокефальную церковь Украины", - отметил в своей речи архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор.

Во время богослужения присутствующие помолились за Героев Небесной сотни, павших в войне на Донбассе, всех, кто отдал свою жизнь, защищал и защищает Украину.

"Сердце и душу охватывает радость, что все мы имеем возможность молиться здесь, в прекрасном древнем храме. Пусть Господь дает вам все силы и терпения, чтобы вы всегда сплачивались. Чаще всего в любой стране, за рубежом, украинцы сплачиваются вокруг храма. Надеюсь, что и этот храм, и другие храмы, которые есть здесь, на территории Стамбула и Турции, станут духовным центром для сплочения общества", - обратился к собравшимся наместник Михайловского златоверхого монастыря, архиепископ Вышгородский Агапит.

"Нам, украинцам, очень приятно, что имеем возможность не впервые молиться, посещать литургию, которая проходит на украинском языке. Хочу вспомнить события 20 февраля 2014 года, когда на Майдане неравнодушные украинцы вышли против режима, который не давал нам развиваться", - сказал генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман.

Источник

Небесная сотня, Стамбул, Вселенский Патриархат, литургия
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