37 тысяч бутылок: в Украине провели крупнейшую утилизацию "паленой" водки

На специализированном предприятии, отобранном межрегиональным управлением Минюста в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках", уничтожено почти 14 тонн, или свыше 37 000 бутылок алкоголя стоимостью около 4 млн гривень, сообщает сайт Минюста.

"Утилизация проходила при участии специальной комиссии с видеофиксацией процесса и с предоставлением в случае необходимости доступа к электронной форме видеозаписи. Напитки были изъяты в рамках исполнительного производства о конфискации незаконно изготовленных алкогольных напитков, не соответствующих требованиям ГОСТ, и оклеены марками акцизного налога, которые не соответствуют установленному образцу", - сказано в сообщении.

Как отметили в Минюсте, речь идет о поддельной водке марок "Рюмка золотая", "Рюмка серебряная", "Золотая пшеничка", "Лесная песня", "Великая княгиня Ольга", "Великий князь Мономах", "Синяя лошадь", "Будьмо", "Забава", "Родная столица", "Максимум", которую должностные лица одного из ООО хранили в складском помещении с целью сбыта.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил разработанное Министерством юстиции постановление о совершенствовании порядка распоряжения подакцизными товарами (алкогольные напитки, табачные изделия), которые перешли в собственность государства, в том числе путем их конфискации.

Ведь в связи с непрозрачным порядком утилизации конфискованных подакцизных товаров последние попадали на рынок повторно, чем подвергали опасности потребителей и что приводило к недополучению доходов в государственный бюджет.

"Как мы и обещали, конфискованные подакцизные товары больше не будут попадать повторно на рынок. Благодаря усовершенствованию законодательства порядок утилизации этих товаров стал абсолютно прозрачным и понятным. Сегодня мы утилизируем почти 14 тонн конфискованных алкогольных напитков, изготовленных незаконно. Это крупнейшая в истории Украины публичное уничтожение алкоголя. Неизвестно, какие последствия имело бы попадание такого "самопала" на прилавки магазинов. Мы обеспечим уничтожение этой продукции, все действия будут задокументированы и зафиксированы на видео, чтобы ни у кого не возникло сомнений относительно судьбы этого конфиската", - заявил министр юстиции Денис Малюська.

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