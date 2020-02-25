Снег возле украинской станции в Антарктиде стал малиновым

Об этом сообщает Министерство образования у науки в Facebook.

"Уже несколько недель украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" окружена... малиновым снегом! Интересную окраску снегу придают микроскопические снежные водоросли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые под микроскопом определили эти водоросли как хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу в течение всей зимы. Когда же погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде лето), споры начинают прорастать.

"Поскольку кроме зеленого пигмента хлорофилла их клетки содержат еще и красный каротиновой слой, на снегу возникают красные пятна, как от малинового джема", - объясняют ученые.

Однако, по их словам, "цветение" снега способствует изменению климата. Ведь сквозь красно-малиновую окраску снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает, как следствие - в нем образуется все больше ярких водорослей.

Однако с наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою, и "цветение" снега прекращается, рассказывают ученые.

Как отмечается, такое явление, кроме Антарктиды, можно наблюдать в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах.

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