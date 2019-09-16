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Контрабанда янтаря: в Польше задержали двух украинцев, назвались сотрудниками спецслужб

16.09.2019 / 09:14
В рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря в Польше задержали 6 человек, в т.ч. двух граждан Украины, которые утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб.

Об этом сообщает Центральное Антикоррупционное бюро Польши (СВА), Zaxid.net 

Согласно сообщению СВА, задержание состоялось 13 сентября в Варшаве. 

"Спецоперация, проводимая Центробанком, касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша. Собранные по этому делу материалы будут направлены в Национальную прокуратуру", - сообщили в антикоррупционном бюро. 

Вместе с тем Zaxid.net со ссылкой на RMF.fm сообщает, что задержаны подозреваемые были в одном из ресторанов около 18:00, кроме украинцев задержаны четыре гражданина Польши. 

Отмечается, что при задержании спецназовцы использовали шумовые гранаты.

фото з місця проведення спецоперації
 
 
 
Источник 
контрабанда, янтарь, Польша
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