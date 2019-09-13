Появились трогательные фото Зеленского с освобожденными моряками

Во время общения с военнослужащими Владимир Зеленский поздравил парней с возвращением на Родину, а отдельно поблагодарил их родителей, братьев и сестер, за ту поддержку, которую они оказывали своим родным и близким людям.

Зеленский отметил, что родственники моряков - такие же герои, как и сами воины, ведь они делали все, чтобы вернуть моряков домой.

Также президент сказал, что операция по возврату украинцев из России была сверхсложной, ведь к процессу были привлечены многие и органов власти, которые слаженно работали над этим вопросом.

Помимо этого Зеленский обрадовал моряков, сообщив им, что каждый из них получит собственное жилье в Одессе.

В свою очередь, моряки поблагодарили Зеленского за возвращение домой, за то, что он носил на руках браслеты с именами украинских военнопленных, а некоторые молодые воины даже пригласили главу государства на собственные свадьбы.

Добавим, что во время встречи с моряками Владимир Зеленский вручил ребятам подарки - специальные президентские часы.

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