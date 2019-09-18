Мебель на улице, соседи прячутся: эксклюзивные детали с места поджога дома Гонтаревой

Об этом на месте происшествия журналистам рассказал спикер ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.

Ранее дом экс-главы НБУ охраняли шесть человек, а прошлой ночью осталась всего лишь один. На данный момент на территории сгоревшего здания работают полицейские. При этом соседи прячутся от журналистов и не выходят из своих домов.

"Предварительно мы говорим о том, что на территорию дома было незаконное проникновение неизвестной лицом, который, возможно, и совершил поджог. Мы уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение имущества путем поджога). Злоумышленнику грозит от 3 до 10 лет лишения свободы", – сообщил Жукович.

Сейчас следователи работают с камерами наблюдения и другой записывающей аппаратурой, которая находилась на территории дома Гонтаревой. Согласно заявлению Жуковича, полиция не исключает, что злоумышленников могло быть несколько.

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