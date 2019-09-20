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Как выглядят слезы под микроскопом

20.09.2019 / 09:16
В 2008 году американская фотограф Роуз-Линн Фишер задумалась, похожи ли слезы горя на слезы радости.

С тех пор Роуз-Линн начала ловить слезы, преимущественно свои собственные, сушить, фотографировать и называть их. Она создала уже более 1000 снимков. Фото настолько красивы, что из них сложилась целая иллюстрированная книга "Топография слез".

Она сфотографировала капельки на стекле под световым микроскопом. И действительно! При увеличении в 400 раз очевидно: слезы выглядят по-разному, пишет DW.

На этом фото - слеза надежды.

Вот слеза сочувствия с фотосессии Роуз-Линн.

Раскаяние

Луковые слезы

Восстановление

Источник 

фото, слезы, слеза
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