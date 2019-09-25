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На Прикарпатье археологи обнаружили неизвестные захоронения возле храма св. Пантелеймона

25.09.2019 / 09:07
В селе Шевченково Ивано-Франковской области археолог Юрий Лукомский впервые за 30 лет возобновил исследования храма св. Пантелеймона, где ученые обнаружили до сих пор неизвестные захоронения.

Об этом сообщает Журнал «Галич».

«В течение сентября 2019 г. проходят археологические исследования рядом с храмом св. Пантелеймона (с. Шевченково, Галицкий р-н). Их проводит известный археолог и исследователь архитектуры княжеской эпохи Юрий Лукомский (доцент Института архитектуры Национального университета «Львовская политехника»). Предыдущие исследования проводились им здесь 30 лет назад. Уже теперь можно утверждать, что будет обнародована очень интересная информация... Кроме этого, обнаружены неизвестные до сих пор захоронения», - говорится в сообщении.

По информации Журнала, благодаря тому, что на территории храма ведутся работы по водоотведению, археологи имеют возможность исследовать здание и прилегающую территорию с внешних сторон. Уже сейчас археологи отмечают, что фундамент действующего храма Св. Пантелеймона стоит на основе низшего фундамента, являющегося шире того, который посетители могут видеть повседневно.

Ценными для пополнения фондовых сборников НЗ «Давний Галич» станут материалы раскопок, которые, возможно, со временем будут представлены в музейной экспозиции. Среди них: громоотвод, установленный на храме в 20-ых годах ХХ века во время реставрационных работ и чугунный крест, который был найден под землей рядом с центральной абсидой. Датировка последнего – вторая треть XIX века.

Новые исследования храма св. Пантелеймона / Фото: Журнал "Галич"
Археологи планируют работать до 15 октября, а все свои исследования изложить в научных публикациях.

Церковь святого Пантелеймона — церковь романского стиля в Украине в селе Шевченково Ивано-Франковской области. Единственный и самый старый из храмов Галицко-Волынского княжества, который сохранился до сегодня. Памятник архитектуры национального значения.


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археологи, Прикарпатье, захоронения, храма св. Пантелеймона
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