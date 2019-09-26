Корабли, вертолеты и 10 тысяч военных: в Украине - учения "Казацкая воля"

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

"В учениях принимают участие около десяти тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны государства", - говорится в сообщении.

Планируется задействовать до 15 кораблей, катеров и судов Морского командования ВМС ВС Украины, 12 вертолетов армейской авиации, силы и средства Воздушных Сил ВС Украины.

Во время активной фазы учений будут привлекаться к практическим действиям отдельные подразделения всех видов и родов войск ВС Украины. В частности, на полигонах и в определенных районах будут выполнять учебно-боевые задачи механизированные, танковые, артиллерийские, инженерные, десантно-штурмовые и другие подразделения.

Главной целью учений «Казацкая воля - 2019» является проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах (по натовской классификации) осуществлять управление войсками (силами) в ходе подготовки и ведения операций (боевых действий) в случае широкомасштабной вооруженной агрессии.

Комплекс мероприятий стратегических командно-штабных учений «Казацкая воля - 2019» проходит на всей территории государства.

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