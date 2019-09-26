Войти | Зарегистрироваться
11:01

четверг,
26 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

Корабли, вертолеты и 10 тысяч военных: в Украине - учения "Казацкая воля"

26.09.2019 / 09:26
Продолжаются стратегические командно-штабные учения с органами военного управления Вооруженных Сил Украины и другими составляющими сил обороны Украины с привлечением войск (сил) "Казацкая воля - 2019".

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

"В учениях принимают участие около десяти тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны государства", - говорится в сообщении.

Планируется задействовать до 15 кораблей, катеров и судов Морского командования ВМС ВС Украины, 12 вертолетов армейской авиации, силы и средства Воздушных Сил ВС Украины.

Во время активной фазы учений будут привлекаться к практическим действиям отдельные подразделения всех видов и родов войск ВС Украины. В частности, на полигонах и в определенных районах будут выполнять учебно-боевые задачи механизированные, танковые, артиллерийские, инженерные, десантно-штурмовые и другие подразделения.

Главной целью учений «Казацкая воля - 2019» является проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах (по натовской классификации) осуществлять управление войсками (силами) в ходе подготовки и ведения операций (боевых действий) в случае широкомасштабной вооруженной агрессии.

Комплекс мероприятий стратегических командно-штабных учений «Казацкая воля - 2019» проходит на всей территории государства.

Источник 

учения, Минобороны
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 сентября
25 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.