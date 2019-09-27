В Броварах сотрудник полиции охраны въехал в остановку, есть погибшая и раненые

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"26 сентября, в 17:46 в Броварской отдел полиции поступило сообщение о совершении наезда на остановку общественного транспорта. Водитель, находившийся за рулем автомобиля Opel с еврономерами, не справился с управлением и въехал в остановку, где находились люди", - говорится в сообщении.

В результате ДТП два человека получили телесные повреждения, погибла одна женщина.

По предварительной информации, водитель является сотрудником управления полиции охраны.

По данному факту назначено служебное расследование, на время которого начальник ГСО Киевской области отстранен от исполнения служебных обязанностей.

На месте ДТП находился председатель Нацполиции Игорь Клименко. Обстоятельства ДТП устанавливают следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции.

О происшествии сообщено ГБР.

Позже в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины сообщили, что по факту ДТП в Киевской области открыто уголовное производство.

"По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь, председатель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что руководство полиции охраны Киевской области отстранен от исполнения служебных обязанностей.

"В городе Бровары по улице Киевской произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще два были травмированы. За рулем автомобиля находился сотрудник управления полиции охраны Киевской области. Мною принято решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от выполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование", - отметил Клименко.

По его словам, в ближайшие дни общественность будет уведомлена о жестких мерах реагирования.