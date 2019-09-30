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В Киеве почтили Маршем памяти расстрелянных в Бабьем Яру

30.09.2019 / 09:18
Несколько сотен киевлян 29 сентября прошли Маршем памяти, выражая таким образом дань памяти расстрелянных в 1941 году в Бабьем Яру евреям.

В 1941 году, здесь, на углу улиц Дегтяревская и Мельникова (нынешняя - им.Юрия Ильенко) оккупационная немецкая власть приказала собраться евреям города Киева. 29-30 сентября 1941 года свыше 33 тыс. евреев были расстреляны нацистами в Бабьем Яру. Всего жертв Холокоста было более 120 тыс. - массовые расстрелы евреев продолжались до освобождения Киева.

Участники марша прошли тем путем, которому 78 лет назад шли жители Киева, к Меноры, которая установлена в историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр.

Марш памяти проходит в Киеве уже четвертый год.

Источник 

фашизм, жертвы, евреи, Холокост, Бабий Яр
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