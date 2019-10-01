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Жака Ширака похоронили в Париже

01.10.2019 / 09:23
Во Франции попрощались с Жаком Шираком. Похороны прошли в присутствии только близких. Ширака похоронили рядом с его дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.

Похороны бывшего президента Франции Жака Ширака прошли в понедельник, 30 сентября, на кладбище Монпарнас в Париже, сообщают французские СМИ.

Похороны прошли в присутствии только близких. Ширака похоронили рядом с его дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.

Понедельник во Франции был объявлен днем национального траура. На правительственных зданиях приспущены флаги.

Напомним, 26 сентября во Франции в возрасте 86 лет скончался Жак Ширак. Он был президентом Франции в течение 12 лет - с 1995 по 2007 год.

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похороны, Франция, Жак Ширак
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