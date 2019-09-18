Зеленский поручил Баканову расследовать поджог дома Гонтаревой

Об этом сообщает facebook Службы безопасности Украины.

Зеленский поручил главе СБУ Баканову присоединиться к расследованию факта поджега поджога дома Гонтаревой.

"Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов", - отметил Баканов.

Напомним, Валерия Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, обвиняла олигарха Игоря Коломойского в том, что он ей угрожает похищением. Коломойский уверял, что не собирается похищать Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.

После этого на Гонтареву в Лондоне наехало авто, машину ее невестки-тезки сожгли в Киеве, в киевской квартире экс-главы Нацбанка провели обыски, а дом под Киевом сожгли.

Весной, еще до возвращения Игоря Коломойского в Украину, американские СМИ сообщали, что Федеральное бюро расследований США ведет против украинского олигарха расследование о возможных финансовых преступлениях, включая отмыванием средств.

Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.

27 августа Печерский райсуд Киева разрешил Госбюро расследований силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.

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