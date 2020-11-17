CБУ блокировала контрабанду уникального янтаря в страны Персидского залива

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, жители Ривненской области систематически вывозили необработанный янтарь из Украины в одну из стран Персидского залива.

В частности, задокументировано, что житель Ривне пытался вывезти через международный пункт пропуска аэропорта «Борисполь» 5,4 килограмма янтаря-сырца крупных фракций - 18 редких камней, некоторые весят более 700 граммов.

Как отметили в СБУ, такие камни являются эксклюзивными, стоимость каждого определяется индивидуально.

Ориентировочная стоимость обнаруженного янтаря по ценам черного рынка составляет несколько десятков тысяч долларов США.

Янтарь изъят и направлен на исследование. После экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240-1 (Незаконная добыча янтаря, а также сбыт, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами) Уголовного кодекса Украины.

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