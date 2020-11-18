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Протестующие ломали забор под Радой, задержанных нет - полиция

18.11.2020 / 05:23
В столице под зданием парламента 17 ноября произошли столкновения активистов, митингующих за отсрочку введения РРО для ФЛП, с полицией.

После закрытия заседания Верховной Рады участники акции пытались прорваться к зданию парламента. Активисты прорвали ограждение на площади Конституции перед зданием ВР. Их оттеснили правоохранители.

Правоохранители вмешались в ситуацию, когда участники акции под Верховной Радой начали ломать забор, чтобы пройти на охраняемую территорию. Возникли кратковременные столкновения. Об этом сообщает полиция Киева в Фейсбуке.

«Участники массовых мероприятий начали ломать забор, чтобы пройти на охраняемую территорию. Чтобы восстановить правопорядок, правоохранители немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили митингующих. В результате возникли кратковременные столкновения. Сейчас задержанных нет. Информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении.

В столичной полиции подчеркнули, что действиям каждого из участников, которые прибегли к провокациям и совершению правонарушений, будет дана правовая оценка, и призвали участников мероприятия и их организаторов немедленно прекратить противоправные действия.

В частности, правоохранители на месте происшествия провели профилактически разъяснительную работу с гражданами и призвалит участников мероприятий не прибегать к провокациям.

В ведомстве отмечают, что полицейские в рамках своих полномочий будут пресекать любые проявления нарушения требований действующего законодательства и привлекать виновных лиц к ответственности.

Источник

Киев, ВР, протесты
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