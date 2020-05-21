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Зеленский рассказал, за что может распустить Раду и кого поддержит на мэра Киева

21.05.2020 / 13:21
Президент Владимир Зеленский распустит парламент, если народные депутаты от "Слуги народа" перестанут голосовать за важные законы или начнут лоббировать интересы какой-то коммерческой группы влияния на власть.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции 20 мая в Киеве

Прямая речь: "Что касается роспуска. Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за все важные законопроекты для страны, я буду поддерживать партию "СН", не просто партию, а именно тот состав партии, монобольшинства, потому что они выполняют свою работу.

Как только они не будут голосовать, не захотят, если будут лоббировать интересы той или иной коммерческой группы влияния на политику Украины, я в то же время – не думая даже ни о чем – буду распускать парламент".

Зеленский добавил, что пока нардепы выполняют взятые на себя обещания. В частности, они поддерживали и "банковский закон очень важный, и земельную реформу, и импичмент президента, и неприкосновенность" – все, что было записано в предвыборной программе.

Президент также заявил, что на выборах мэра Киева будет поддерживать кандидата от "Слуги народа".

Прямая речь: "Я в Киеве буду поддерживать, честно буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа". Будет ли праймериз? Будет. Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от "Слуги народа"? Обязательно. Будут и кандидаты от "СН", я имею в виду те, кто являются депутатами, и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании нашей фракции партии. Но кто будет лучше, того я поддержу".

Источник

Киев, ВР, Зеленский
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