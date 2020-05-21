Вышла в свет энциклопедия о Жировичской иконе Божией Матери

В издательстве «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» вышла энциклопедия, посвященная почитаемой белорусской святыне – Жировичской иконе Божией Матери.

Издание отражает полутысячелетнюю историю Жировичского Успенского монастыря, сообщает patriarchia.ru со ссылкой на сайт издательства.

В текущем году исполняется 550 лет уникальной национальной православной святыне — Жировичской иконе Божией Матери, почитаемой не только в Белоруссии, но и за ее пределами. Еще одна знаменательная дата — 500-летие со времени основания Жировичского Успенского монастыря, который является оплотом православной духовной традиции в Белоруссии. Праздничные богослужения, посвященные этим датам, состоялись в обители накануне.

С давних времен Жировичи почитались как священное место на карте Белоруссии. Поклониться Жировичской иконе Божией Матери приходили не только белорусы, но и люди из других стран, разных сословий, в том числе польские короли и великие князья литовские Владислав IV, Ян Казимир, Ян III Собеский и Станислав Август Понятовский. Свидетелями многих войн, которые знала белорусская земля, стали стены Жировичского Успенского мужского монастыря.

Сегодня Жировичи — это агрогородок, в котором располагаются и осуществляют свою деятельность Жировичский Успенский монастырь, Минская духовная семинария и Жировичский аграрно-технический колледж.

Во взаимодействии с издательством «Белорусская энциклопедия имения Петруся Бровки» работу над энциклопедией проводил научно-редакционный совет, сформированный и возглавленный наместником Жировичского Успенского монастыря архиепископом Новогрудским и Слонимским Гурием, ректором МинДС. В состав совета вошли специалисты в области белорусской конфессиональной истории из числа преподавателей Минских духовных академии и семинарии.

Основной язык книги — белорусский. Наиболее значимые статьи представлены в цветном оформлении на белорусском, русском и английском языках. Энциклопедия включает около 200 статей и более 200 фотографий из архива Жировичского монастыря, архива Минской духовной семинарии, архива журнала «Ступени», личного архива игумении Гавриилы (Глуховой), а также современные фотографии. Большинство статей публикуется впервые и сопровождается богатой библиографией, представляющую большую ценность для исследователей истории и современности Жирович. Тираж издания — 1 тыс экземпляров.