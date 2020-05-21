Зеленский: приговор Порошенко еще впереди

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в честь годовщины своего президентства 20 мая.

Прямая речь: "Что касается приговора господину Порошенко ... Я уверен, что все это еще впереди. Ви же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров.

Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия не мои, а приговор – это суд".

Также президент прокомментировал обнародование аудиозаписей, на которых якобы ексвице-президент США Джозеф Байден беседует с Петром Порошенко. Зеленский сказал, что "это не последний звонок, которое увидят украинцы".

В то же время, глава государства отметил, что реагировать на эти записи должны правоохранительные органы.

Напомним: 19 мая Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В свою очередь в "Европейской солидарности" заявили, что обнародованные "аудиофрагменты сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечения в американскую избирательную кампанию".

У Порошенко добавили, что одной из задач пресс-конференции Деркача является "лоббирование интересов олигарха Коломойского", мол "очевидно, Приватбанк – это вознаграждение за участие в этой российской провокации".

Офис генпрокурора после обнародования пленок открыл дело по статье "госизмена".

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