Православная служба помощи подготовила видео для людей, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками

Серию обучающих видеороликов опубликовала православная служба «Милосердие» в помощь людям, ухаживающим за своими тяжелобольными родственниками и не имеющими специализированной поддержки из-за режима самоизоляции.

Об этом сообщает «Фома» со ссылкой на пресс-службу «Милосердия».

«Недавно добровольцам «Милосердия» звонили с просьбой прислать двоих мужчин – женщина не справлялась с уходом за матерью, не знала, как ее перевернуть, чтобы поменять постельное белье. Мы поделились с ними нашим видео по уходу, где объясняется, как переворачивать лежачего больного, и необходимость выезжать отпала», – рассказала руководитель Патронажной службы Алена Давыдова.

Кроме того, сестры милосердия, психологи и другие специалисты консультируют людей, оставшихся наедине с болезнью близкого человека.

«По телефону можно решить многие проблемы, оказать реальную консультационную помощь. К тому же, это очень удобно, консультацию можно получить на ходу, телефон всегда под рукой», – добавила представитель «Милосердия».

Отмечается, что в начале апреля Патронажная служба принимала до 10 обращений в неделю, сейчас – более 20. Выезд на дом осуществляется в случае крайней необходимости, когда справиться своими силами невозможно. Сестры милосердия, работающие в Патронажной службе, совершают более 10 выездов в неделю.

Дистанционную помощь оказывают и в Детской выездной паллиативной службе «Милосердие» (поддерживаются 110 семей с неизлечимо больными детьми), в развивающем центре для детей с ДЦП «Елизаветинский сад» (дистанционно прошло 170 индивидуальных занятий, 50 групповых), а также в проекте поддержки особого детства «Дети.pro».

Восемь коротких роликов, обучающих ухаживающего человека самым необходимым действиям: как переместить человека на себя ручным способом; как подтянуть больного к изголовью на скользящей простыне; как надеть подгузник; как пересадить больного; как повернуть на бок; как поставить судно; как снять подгузник; как усадить больного.