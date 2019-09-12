Киевляне просят президента помочь решить проблему выбросов Бортнической станции и завода «Энергия»

На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой обратить внимание на острую экологическую проблему в Дарницком районе Киева, связанную с деятельностью Бортнической станции аэрации и мусоросжигательного завода “Энергия”.

Местные жители высказывают опасения, что деятельность этих предприятий и планы по строительству мусороперерабатывающего завода на Троещине в ближайшее время станут причиной многих хронических заболеваний киевлян, сообщает “КиевVласть”.

Автор петиции утверждает, что уже на протяжении нескольких лет в Дарницком районе Киева по ночам чувствуются неприятные запахи. При этом зачастую киевлянам приходится закрывать окна. Запахи, по словам автора, исходят от Бортнической станции аэрации и мусоросжигательного завода "Энергия", которые находятся возле озера Вырлица.

«Эти два предприятия травят огромный район, в котором проживают более 300 тысяч людей. Выбросы от их деятельности по отдельности, возможно, и не превышают допустимые нормы, однако в совокупности наверняка превышают их в разы. Точные цифры умалчивают. Вонь от предприятий распространяется на все левобережье и доходит уже до Выдубичей, причем не только летом, но и круглогодично», – сказано в тексте петиции.

Также автор обращения к президенту отметил, что реконструкция Бортнической станции может начаться лишь в следующем году, а мусоросжигательному заводу "Энергия" срочно требуются фильтры. Кроме того, автор отметил, что в ближайшее время на Троещине планируется построить мусороперерабатывающий завод. Учитывая эти факторы, автор высказывает серьезные опасения, что киевская экология будет являться причиной многих хронических заболеваний жителей столицы.

Автор петиции обратился к президенту Зеленскому с просьбой обратить внимание на сложившуюся в Дарницком районе Киева экологическую проблему, так как от ее решения зависит здоровье киевлян.

На 12 сентября петиция собрала около трех тысяч подписей из необходимых 25 тысяч для ее рассмотрения президентом. До окончания сбора подписей осталось еще 54 дня.