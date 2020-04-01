СМИ рассказали, как смотрящие за Киевом Богдан и Вавриш дискредитируют президента

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан и киевский девелопер Андрей Вавриш усиливают контроль над строительной сферой. Об этом сообщил Информер со ссылкой на докладную записку одной из силовых структур на имя президента Владимира Зеленского.

Ссылаясь на документ, издание уточнило, что речь идет о «крышевании» Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ), Госгеокадастре, органах местной власти, которые выдают разрешительную документацию в сфере и архитектуры.

Напомним, после победы Януковича на президентских выборах Андрея Вавриша назначили «присматривать» за столичным строительным рынком. Он был заместителем директора департамента КГГА по архитектуре и градостроительству вплоть до 2014 года, когда был уволен за коррупцию. Должность Вавриша досталась его протеже, а ныне народной депутатке от «Слуги народа» Анне Бондарь. «Во время работы в департаменте Вавриш и Бондарь познакомились и начали сотрудничать с Гео Леросом. За этот период Богдан и Вавриш, пользуясь служебным положением, оформили на подставных лиц десятки земельных участков. Сегодня они вдвоем реализуют 18 жилищно-строительных проектов, где планируют заработать более 3 миллиардов гривен», — говорится в документе.

Документация на большинство из указанных в записке проектов оформлена с грубыми нарушениями при содействии братьев Горовых — одесских застройщиков и смотрящих за ГАСИ при Януковиче и Порошенко. Частью плана Богдана и Вавриша по захвату власти в Киеве было избрание мэром бывшего гендиректора 1+1, нардепа Александра Ткаченко. «Группа лиц, пришедшая к власти в стране, среди них господин Богдан, люстрированный чиновник времен Януковича, господин Вавриш, имеющий огромный шлейф коррупционных деяний, уволенный Кличко из городской администрации, и господин Ткаченко, просто решили отжать Киев у киевлян», — прокомментировал политический эксперт Владимир Макаровский.

Однако, потеряв прямой доступ к бюджетным потокам, Богдан и его строительная «банда» развернули кампанию по дискредитации президента, а Вавриш сблизился с Ткаченко и даже выкупил часть его бизнеса. «Не исключено, что именно на эти средства сейчас ведется антипрезидентская кампания, которую художественно оформить поручили уличному муральщику из «СН» Гео Леросу. Понятно, что расставаться с властью, которая дает такие возможности и прибыли, нелегко», — говорится в материале.