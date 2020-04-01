Трех офицеров миграционной службы Португалии задержали по подозрению в убийстве украинца

"Судебная полиция в сотрудничестве миграционной службой и пограничниками нашла и задержала трех мужчин, 42, 43 и 47 лет, которых обоснованно подозревают в убийстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные являются работниками миграционной службы. Следователи считают, что они совершили убийство 40-летнего украинского гражданина, который 10 марта пытался без законных оснований въехать в Португалию. Тело мужчины обнаружили в одном из помещений аэропорта Лиссабона.

Ранее председатель Союза Украинской в ​​Португалии Павел Садоха написал в Facebook, что в Португалии гражданин Украины умер во время приступа эпилепсии, когда работники миграционной службы применили против него физическую силу, надели на него наручники и бросили одного в помещении.

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