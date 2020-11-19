Объявили победителя конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба

Об этом сообщил на брифинге 19 ноября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Жюри получило 125 работ. Из них к конкурсу были допущены 112 работ. Прошло несколько туров голосования, в результате определен победитель. Не была назначена вторая премия, однако была назначена третья премия. Я рад, что сегодня оргкомитет принял решение и был избран победитель. И этот победитель Алексей Кохан. Соответственно с ним Минкульт заключит соглашение», - сказал Ткаченко.

В свою очередь министр юстиции Денис Малюська добавил, что «дальше будет подготовлено техническое описание и юридические нюансы использования проекта большого Государственного герба. И наработки будут переданы от Кабмина в Верховную Раду. Далее народные депутаты разработают и зарегистрируют соответствующий законопроект. Поэтому порядок использования, описания госсимволов, в частности большого Государственного герба будет оформлен законом».

Напомним, Кабинет министров 30 сентября принял постановление о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. Согласно постановлению о проведении конкурса, до 1 декабря 2020 года Министерство культуры и информационной политики должно представить Министерству юстиции предложения по результатам конкурса для учета их при разработке проекта Закона Украины «О государственных символах Украины». Тогда же правительство создало Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса. Сопредседателями оргкомитета был назначен министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и министр юстиции Денис Малюська. Конкурс проходил с 1 октября по 1 ноября.

На заседании 11 ноября Кабинет Министров урегулировал вопросы выплаты премий победителям конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. Для празднования авторов лучших проектов эскизов предусмотрены первая премия - 100 тыс. грн; вторая премия - 50 тыс. грн; третья премия - 30 тыс. грн.

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