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Спустя 13 лет полицейские задержали в Днепре фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена

24.11.2020 / 08:24
Николаевские полицейские и КОРД в Днепре задержали фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена. Злоумышленник скрывался от органов следствия и суда 13 лет.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

20 ноября николаевские правоохранители и спецназовцы прибыли по месту жительства злоумышленника в г. Днепр и задержали его, именно тогда, когда мужчина снова собирался ехать в зону проведения ООС. Известно, что заказчик и исполнитель убийства были задержаны еще в декабре 2007 года. Обоим суд вынес приговор - 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. А этому, третьему фигуранту, тогда удалось скрыться. Следователи заочно сообщили ему о подозрении и объявили в международный розыск, а суд избрал меру пресечения - арест. С тех пор оперативники не прекращали работу по установлению местонахождения преступника.

Следственные действия в Днепре проводили следователи Следственного управления, оперативники Управления уголовного розыска под процессуальным руководством областной прокуратуры при силовой поддержке КОРДа.

В ходе санкционированного обыска полицейские нашли оригинальный паспорт фигуранта и поддельные документы.

Задержанному инкриминируется сразу несколько уголовных правонарушений - это покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений и способом, опасным для жизни многих людей, а также убийство, совершенное по заказу и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч . 2 п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК, п 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК и ч. 1 ст. 263 УК). Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас 49-летний злоумышленник доставлен на Николаевщину, и по решению суда будет находиться под стражей в СИЗО.

Спустя 13 лет полицейские задержали в Днепре фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена 02

Спустя 13 лет полицейские задержали в Днепре фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена 03

Спустя 13 лет полицейские задержали в Днепре фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена 04

Источник

задержание, Днепр
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