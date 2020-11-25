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В Запорожье на дне Днепра нашли пушечный лафет времен казачества

25.11.2020 / 09:59
В Запорожье представили уникальную гидроархеологического находку, которую обнаружили на дне р. Днепр - дубовый лафет. Подобные находки не известны в пределах Украины.

Об этом сказал археолог, сотрудник национального заповедника Хортица Валерий Нефедов во время презентации находки.

"Предварительно, датировка лафета - последняя четверть 17 века - начало 18 века. Пушка большого калибра, которая использовалась для штурма городов, крепости, укреплений того времени. Калибр 24 -32 фунта. Это полевая пушка. Пушка имела чрезвычайную артиллерийскую ценность. Сам лафет сделан из дуба и окован железом. Есть остатки красной краски. Он - общеевропейской конструкции, но где именно он сделан, пока мы не знаем", - сказал Нефедов.

Пушки такого размера стреляли на расстояние до 7 км. Находка находилась на глубине 9,8 м чуть ниже Хортицы.

Археологи говорят, что сначала подумали, что нашли древний корабль или другое плавсредство.

"Длина лафета около 4,4 м, ширина около 2,3 м. Вес - более 1,2 тонны. Подобные находки не известны в пределах Украины. Единицы похожих лафетов хранятся в некоторых музеях мира", - отметили археологи.

Лафет хорошо сохранился, потому что был погружен в ил. Колеса были сняты еще в 18 веке.

Лафет перевезут в реставрационный ангар.

Источник

Запорожье, лафет
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