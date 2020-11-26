В Одессе автокран столкнулся с маршруткой, есть травмированные

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

ДТП произошло, когда маршрутка стояла на остановке на улице Среднефонтанская в Приморском районе.

В полиции отметили, что водитель автокрана протаранил стрелой автобус, когда из него выходили пассажиры.

Два человека, получившие травмы, были госпитализированы, еще одна женщина от госпитализации отказалась.

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