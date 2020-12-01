Вагон с вертикальными поручнями запустили в киевской подземке

Если эксперимент окажется успешным, такими поручнями оборудуют и другие вагоны метро. Об этом пресс-служба "Киевского метрополитена" сообщила в Фейсбуке.

"Экспериментальные поручни для удобства пассажиров установлены на двух средних дверях. На двух других дверях конструкция не монтировалась для комфортной возможности захода в вагон маломобильных пассажиров на колясках", - сказано в сообщении.

Несколько месяцев вагон будет курсировать в тестовом режиме. После этого руководство подземки решит, стоит ли устанавливать такие поручни в других вагонах метро.

"Дополнительные поручни есть во многих модификациях иностранных метрополитенов", - добавили в пресс-службе.

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