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Вагон с вертикальными поручнями запустили в киевской подземке

01.12.2020 / 09:01
В одном из вагонов, который курсирует по зеленой ветке метро, напротив двух дверей установили вертикальные поручни.

Если эксперимент окажется успешным, такими поручнями оборудуют и другие вагоны метро. Об этом пресс-служба "Киевского метрополитена" сообщила в Фейсбуке.

"Экспериментальные поручни для удобства пассажиров установлены на двух средних дверях. На двух других дверях конструкция не монтировалась для комфортной возможности захода в вагон маломобильных пассажиров на колясках", - сказано в сообщении.

Несколько месяцев вагон будет курсировать в тестовом режиме. После этого руководство подземки решит, стоит ли устанавливать такие поручни в других вагонах метро.

"Дополнительные поручни есть во многих модификациях иностранных метрополитенов", - добавили в пресс-службе.

Вагон с вертикальными поручнями запустили в киевской подземке 01

Вагон с вертикальными поручнями запустили в киевской подземке 02

Источник

вагон, Киевский метрополитен, вертикальные поручни
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