В джунглях Амазонии нашли тысячи доисторических рисунков

Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет фактически об одной из самых богатых коллекций доисторического наскального изобразительного искусства.

Эти рисунки, созданные около 12,5 тыс. лет тому назад на скалах, протянувшихся по территории Колумбии более чем на 10 километров, открыли ученые из Великобритании и Колумбии.

Это место уже успели окрестить «Сикстинской капеллой древних».

Рисунки были найдены еще в прошлом году, впрочем, информация об этом держалась в секрете, так как они были сняты для большого сериала Channel 4 «Тайны джунглей: Затерянные королевства Амазонки», который покажут в декабре 2020 года.

Уникальное место расположено в Серрания-де-ла-Линдоса, где рядом с национальным парком Чирибикете выявлены другие наскальные изображения.

Ведущая документального фильма археолог Элла Аль-Шамах сказала: «Место настолько новое, что они еще даже не дали ему название».

Возраст наскальных рисунков частично можно определить по изображениям вымерших животных ледникового периода, таких как мастодонт, доисторический родственник слона, который вымер в Южной Америке примерно 12 тыс. лет тому назад. Есть также изображения палеоламы - вымершего верблюда, гигантских ленивцев и лошадей ледникового периода. Этих животных видели и рисовали одни из самых первых людей, когда достигли Амазонки. Ученые считают, что на изучение рисунков «понадобятся поколения». Другие изображения включают рыб, черепах, ящериц и птиц, людей, которые танцуют и держатся за руки. Одна фигура в маске, напоминающей птицу с клювом.

Территория, на которой обнаружены рисунки, до недавнего времени была полностью закрытой, для безопасного входа на нее все еще ведутся переговоры.

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