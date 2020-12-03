В супермаркете Гааги произошла резня, нападающий ранил двух человек

Во время нападения были ранены два человека. Роль задержанного в инциденте, произошедшем около полудня, изучается, ведется следствие.

Также произошел пожар. Правоохранители выясняют, связаны ли между собой эти два инцидента. Полиция сообщила, что пока о терроризме речь не идет, ведется следствие.

Стоит отметить, что пожар удалось очень быстро ликвидировать. Супермаркет в центре Гааги был закрыт.

По данным правоохранителей, подозреваемый - высокий мужчина лет 30. Очевидцы видели, как он убегал из супермаркета.

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