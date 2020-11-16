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В Харькове выпал первый снег

16.11.2020 / 06:09
В воскресенье, 15 ноября, в Харькове выпал снег - первый в этом сезоне.

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, погода изменилась под влиянием малоподвижного циклона, который постепенно смещается из Беларуси на левобережную часть Украины.

«В течение понедельника, 16 ноября, ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. На востоке области 16 ноября снег будет умеренным со слабой метелью, ожидается формирование временного снежного покрова. На дорогах местами будет наблюдаться гололедица», - говорится в сообщении.

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снег, Харьков
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