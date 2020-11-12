В Киеве блокировали сеть мошеннических call-центров, которая обманывала граждан ЕС

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10:16
Миллиард с "ковидных" средств на дороги перейдет больницам
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16:15
Цена вакцины от COVID-19 будет ниже рыночной
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15:54
Глава НБУ заверил в готовности Украины к работе миссии МВФ
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15:23
Дефицит бюджета в 7,5% умеренный и один из самых низких в Европе - Шмыгаль
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13:19
Инфляция в Украине в октябре выросла до 1%, в годовом измерении - до 2,6% - Госстат
- 10:16
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06:03
Пограничники обнаружили в грузовом самолете приборы к вертолету Ми-8
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06:09
СБУ задержала всех участников ДРГ "Бергмана", причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе
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09:12
Япония официально объявила наследника престола
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05:54
В Николаеве заработала лаборатория по разработке нанотехнологий
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06:27
На таможнях и в миграционной службе разоблачили масштабную схему по подделке паспортов
- 06:03
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09:01
Война в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части
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09:18
В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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06:29
Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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06:37
Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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09:17
В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
- 09:01