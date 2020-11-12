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В Киеве блокировали сеть мошеннических call-центров, которая обманывала граждан ЕС

13.11.2020 / 05:44
Работники правоохранительных органов в Киеве заблокировали работу мошеннических call-центров, которые под видом инвестиционных посредников обманывали граждан ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 следователями СО Днепровского УП ГУ Нацполиции Украины в г. Киеве при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины в ходе проведения следственных действий заблокирована деятельность ряда «call-центров», через которые участники преступной группы обманывали иностранных граждан (ч .4 ст.190 УК Украины)," - говорится в сообщении.

По данным следствия, организаторы схемы (граждане иностранных государств) использовали в своей деятельности заблаговременно созданные вебсайты и интернет-площадки по торговле валютой, виртуальными активами (криптовалюта), ценными бумагами, золотом и нефтью. Под видом инвестиционных посредников они привлекали средства граждан Северной и Центральной Европы, обещая им получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.

В дальнейшем, получив от потенциальных инвесторов согласие на обработку персональных данных, в том числе данных об их банковских карточках, злоумышленники снимали со счетов пострадавших средства и переводили их в собственные электронные кошельки. Дальнейшая легализация преступных доходов осуществлялась путем приобретения предметов роскоши как в Украине, так и за рубежом.

По предварительным данным, в преступной схеме было задействовано около тысячи сотрудников-операторов. Действовала преступная схема в течение последних трех лет.

Во время санкционированных обысков в 3 помещениях, где располагались call-центры, работники правоохранительных органов изъяли компьютерную технику, серверное оборудование, флэш-носители, мобильные телефоны, документы, подтверждающие противоправную деятельность и денежные средства, добытые преступным путем.

Сейчас следственные и процессуальные действия продолжаются. Устанавливается круг лиц, причастных к мошеннической схеме для привлечения их к уголовной ответственности.

Источник

мошенники, ЕС, call-центр
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