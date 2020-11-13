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В Киеве представили «Трипольскую Улыбку» возрастом старше 6 тысяч лет

12.11.2020 / 06:15
Общественный союз «Народный музей Украины» впервые публично представил уникальный артефакт - «Трипольской Улыбку».

Об этом сообщает Музей Становления украинской нации.

Экспонат представляет собой коническую миску с двусторонней росписью темно-коричневой краской по светло-коричневом ангобу. Он принадлежит к коллекции «Колыбель цивилизаций» - сборнику, посвященному древнейшей цивилизации трипольцев-украинцев, живших в пределах современной Украины за несколько тысячелетий до нашей эры.

«Название экспоната напрямую связано с изображением на нем - визуально 4 овала похожи на лицо с улыбкой. Такой жизнеутверждающий символ является актуальным и нужным современным украинцам в контексте антиукраинской цивилизационной войны, задача которой - не только захват территорий, но и уничтожение украинской идентичности, многотысячелетней преемственности украинской истории и культуры», - говорится в пресс-релизе, распространенном по этому случаю.

Отмечается, что «Трипольская Улыбка» - самая древняя улыбка в мире. По оценке доктора исторических наук Михаила Видейко, время ее появления - 4100-4000 гг. до н.э.

По разным версиям, в форме улыбки отражены разные лунные фазы (8 изображений полнолуния, 6 в фазе роста и 6 - старения, всего 20 изображений).

«Трипольская Улыбка» будет экспонироваться в Музее Становления украинской нации (Киев, ул. Лаврская, 27) в течение одного года.

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