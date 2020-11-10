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Пограничники обнаружили в грузовом самолете приборы к вертолету Ми-8

11.11.2020 / 06:03
Во время мероприятий проверки грузового рейса «Кабул-Тбилиси-Гостомель» были найдены ящики с двумя блоками авиапилота, предположительно к вертолету Ми-8 (МТ, МТВ), и комбинированный агрегат управления КАБ-30В.

Найденные приборы, скорее всего, являются товарами двойного назначения, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что мероприятия по проверке и изъятию товаров были проведены сотрудниками ГПСУ оперативных подразделений Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» совместно с представителями «Укрспецэкспорт», сотрудниками ГУ СБУ в г. Киев и Киевской области, авиакомпании «Авиалинии Антонова» и работниками таможни в пункте пропуска «Гостомель».

Найденные авиаприборы изъяты, сотрудниками СБУ принимается решение о внесении сведений в ЕРДР по ст.333 УКУ «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю».

Источник

пограничники, Ми-8
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