Пограничники обнаружили в грузовом самолете приборы к вертолету Ми-8

Найденные приборы, скорее всего, являются товарами двойного назначения, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что мероприятия по проверке и изъятию товаров были проведены сотрудниками ГПСУ оперативных подразделений Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» совместно с представителями «Укрспецэкспорт», сотрудниками ГУ СБУ в г. Киев и Киевской области, авиакомпании «Авиалинии Антонова» и работниками таможни в пункте пропуска «Гостомель».

Найденные авиаприборы изъяты, сотрудниками СБУ принимается решение о внесении сведений в ЕРДР по ст.333 УКУ «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю».

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