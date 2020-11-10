Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что летом 2014 г. главари так называемой "Армии Юго-востока" создали ряд диверсионных групп. По заданию кураторов, ДРГ должны были похитить с промышленных предприятий Луганщины военные средства поражения и организовать схроны в тылу украинских военнослужащих для других диверсантов.

СБ Украины установила, что наиболее активной была террористическая группа, во главе с Валерием Бергманом с позывным Немец. Она состояла из 8 человек - преимущественно местных жителей.

СБУ задержала всех участников ДРГ Бергмана, причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе 01

Координацию группы осуществлял главарь так называемого "донского казачества", который сейчас является "командиром 6-го Отдельного гвардейского мотострелкового казачьего полка им. Платова 2 Армейского корпуса Народной милиции "ЛНР"". За три месяца в 2014 году группа Немца подорвала 5 мостов на Донбассе и заминировала еще четыре.

СБ Украины установила всех участников террористической группировки.

СБУ задержала всех участников ДРГ Бергмана, причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе 02

"У нас была исчерпывающая информация и мы подробно спланировали операцию, чтобы ни один из них не избежал наказания. Нам это удалось", - отмечают в Службе безопасности Украины.

Правоохранители задержали Бергмана во время спецоперации СБ Украины и Нацполиции в сентябре 2019 г. вблизи Лисичанска. В течение 5-ти лет он скрывался в лесах и на заброшенных дачах на подконтрольной украинской власти территории. После задержания диверсант признал свою вину, дал подробную информацию о расположении схронов со взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для диверсантов, и сведения относительно других участников террористической группы.

СБУ задержала всех участников ДРГ Бергмана, причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе 03

Из схронов "группы Бергмана" правоохранители изъяли более 5 килограммов тротила, самодельное взрывное устройство с взрывчаткой в ​​почти 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, артиллерийский снаряд 152 мм, автомат АК-74, 10 гранат, пистолет марки "Star model B", почти 250 патронов разного калибра и 3 универсальных запала к гранатам УЗРГМ.

В течение 2019-2020 годов оперативники спецслужбы задержали восемь активных участников группы "Бергмана". Последним украинскому правосудию был передан диверсант, который шесть лет скрывался в России, и был задержан после въезда в Украину. Только два ликвидированных диверсанта избежали уголовной ответственности.

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