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Япония официально объявила наследника престола

09.11.2020 / 09:12
В Японии 8 ноября официально объявили наследником престола принца Акишино.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Торжественная церемония, ставшая необходимой после того, как старший брат Акишино - император Нарухито, стал монархом в прошлом году после отречения отца от престола, была запланирована на апрель этого года, но ее отложили из-за пандемии коронавируса.

54-летний Акишино - один из трех наследников престола, вместе с 14-летним Хисахито и 84-летним принцем Хитачи.

Согласно японскому законодательству, престол могут наследовать только мужчины, поэтому единственное потомство Нарухито - 18-летняя принцесса Айко, не имеет права на это.

Шаги по внесению изменений в закон утратили силу, когда жена Акишино родила сына Хисахито в 2006 году.

"Я глубоко размышляю над ответственностью наследного принца и буду выполнять свои обязанности", - сказал Акишино в оранжевой мантии перед собравшимися.

Источник

Япония, наследник престола
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