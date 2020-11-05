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В Николаеве заработала лаборатория по разработке нанотехнологий

05.11.2020 / 05:54
В Черноморском Национальном университете имени Петра Могилы в Николаеве начала работу научно-исследовательская учебная лаборатория материалов, которая будет разрабатывать нанотехнологии, в том числе в медицинской сфере.

Об этом сообщает пресс-служба ЧНУ имени Петра Могилы в Фейсбуке.

«В начале ноября 2020 года в ЧНУ имени Петра Могилы начала работу научно-исследовательская учебная лаборатория нанокомпозитных материалов. Она создана для проведения исследований в области нанокомпозитных материалов, наносистем и нанотехнологий. Лаборатория работает по трем основным направлениям: разработка нанокомпозитных материалов с антимикробными свойствами (совместно с Медицинским институтом), исследование перколяционных явлений в нанонаполненых системах и разработка нанокомпозитных материалов для создания резистивных сенсоров», - говорится в сообщении.

Научный руководитель лаборатории - доктор физико-математических наук Эдуард Лысенков более 10 лет занимается соответствующим направлением и имеет немало научных трудов по нанотехнологиям.

Лаборатория имеет преимущественно научно-исследовательский характер.

Сейчас в лаборатория уже есть необходимые приборы для проведения исследований, среди которых: ультразвуковой диспергатор, измеритель иммитанса, магнитный смеситель с подогревом, цифровой оптический микроскоп высокого разрешения и т.д.

Также предусмотрены расширение штата лаборатории и закупка дополнительного оборудования.

Источник

Николаев, нанотехнологии
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