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На таможнях и в миграционной службе разоблачили масштабную схему по подделке паспортов

04.11.2020 / 06:27
Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе многоэтапной спецоперации разоблачили масштабную схему незаконной легализации в Украине граждан СНГ, в том числе РФ, жителей ОРДЛО, ПМР и некоторых стран с повышенной террористической угрозой, для дальнейшей переправки в ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным следствия органов безопасности, к противоправным действиям причастны работники государственной миграционной и других контролирующих служб, представители органов местного самоуправления и их сообщники в Черновицкой, Винницкой областях и в Республике Молдова.

Оперативники спецслужбы установили, что схема «работала» по двум направлениям. По первому - иностранцы предоставляли злоумышленникам копии своих документов. На их основе «клиентам» под предлогом утери паспорта в Молдове дельцы изготавливали поддельные дубликаты молдавских паспортов. В документы вносились фиктивные сведения о якобы рождении лица в Украине. Затем дубликаты организаторы передавали «своим» работникам украинских ЦПАУ, которые регистрировали иностранцев в одном из украинских городов и изготавливали им паспорта граждан нашего государства. Стоила такая «услуга» 3-5 тысяч евро и длилась от 2 до 4 месяцев.

Второй механизм легализации иностранцев происходил через оформление иностранного паспорта гражданина Украины. Он выдавался на основании поддельного украинского паспорта старого образца, в котором переклеивали реальное фото иностранца в документе с чужими установочными данными.

Во время первого этапа спецоперации правоохранители провели 26 обысков в миграционной службе, таможенных органах Черновицкой области и Молдовы. Следственные действия также происходили по месту работы и жительства установленных сообщников чиновников. Обнаружены и изъяты почти 150 поддельных паспортов. В результате 50 лицам отменено украинское гражданство как незаконно приобретенное.

На втором этапе правоохранители провели одновременно шесть обысков, в том числе в подразделениях ГМС Украины в Виннице, во время которых обнаружили дополнительные материалы, подтверждающие причастность фигурантов к противоправной деятельности. В частности, изъяты ранее изготовленные фиктивные документы, списки незаконно легализованных в Украине и переправленных в страны ЕС иностранцев.

В рамках уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, открытого следователями СБУ, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Разоблачение схемы проводилось совместно с ГУ НП Украины в Черновицкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Источник

паспорт, подделка, СБУ
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