Самолет с тестами на коронавирус прибыл в Украину

Об этом сообщает сайт Президента Украины.

«Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19», - говорится в сообщении.

Как отмечается, после завершения дезинфекционных мероприятий санитарными службами самолет начнут разгружать. Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будут переданы в лаборатории в каждый регион Украины.

Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, Госпогранслужбы и т.д.

Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.

«Закупка медицинских средств в Китае состоялось во исполнение договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского и представителей крупного бизнеса. Процесс доставки координировали народные депутаты от партии «Слуга народа» и представители правительства», - указывается в сообщении.

Это лишь первая партия медицинского груза из Китая, отмечают в ОП. На этой неделе запланированы еще несколько рейсов.

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