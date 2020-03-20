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У Кличко уверяют, что наземный транспорт дезинфицируют ежедневно

20.03.2020 / 10:52
Ни одна единица наземного транспорта в Киеве не выходит на маршрут без полноценной дезинфекции.Об этом заявил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

"Интенсивные ежедневные мероприятия в условиях карантина продолжаются. Ни одна единица наземного коммунального общественного транспорта, маршрутных автобусов частных перевозчиков не выходит на маршрут без полноценной дезинфекции",- сказал он.

Густелев отметил, что ежедневно проводится санитарная обработка и мойка остановок общественного транспорта, посадочных площадок, поручней подземных пешеходных переходов.

«Во всех районах столицы дорожные службы осуществляют мойку проезжих частей дорог, мостов и путепроводов с применением моющих средств», – сообщил заместитель председателя КГГА.

По его словам, в усиленном режиме работает инспекция с парковки и эвакуаторы.

"Наземный коммунальный транспорт работает в штатном режиме. Однако, учитывая карантинные меры, его главная задача – обеспечить перевозку тех киевлян, которые осуществляют медицинское обслуживание, жизнедеятельность и безопасность столицы. Другие должны оставаться дома. Это уменьшит нагрузку на городской транспорт", - подчеркнул Густелев.

Напомним, 12 марта в Украине начался карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения его распространения. Он продлится до 3 апреля.

16 марта Кабмин постановил остановить работу метро в Киеве, Харькове и Днипре для предотвращения распространения болезни Covid-19. Кроме того, с 18 марта останавливаются железнодорожные, авиационные и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

17 марта с 23 часов киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров - предварительно до 3 апреля.

С 18 марта заходить в общественный транспорт столицы можно только в масках и не более 10 человек одновременно.

Источник

дезинфекция, общественный транспорт, Киев
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