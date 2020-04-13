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Улицы Киева моют полсотни машин

14.04.2020 / 09:07
Санитарная обработка, мытье и дезинфекция объектов дорожно-транспортной инфраструктуры продолжается в усиленном режиме.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов, сообщает пресс-служба КГГА.

«Каждый день 50 поливомоечных машин задействовано к мытью столичных улиц и дорог. До 140 работников проводят работы по дезинфекции остановок общественного транспорта, посадочных комплексов и подземных пешеходных переходов. В постоянном режиме 4 троллейбусных, 4 автобусных и 3 трамвайных депо обеспечивают дезинфекцию наземного общественного транспорта, задействованного для перевозки пассажиров в условиях действующих ограничительных мер», - отметил Осипов.

Также обязательную дезинфекцию проходит и весь спецтранспорт коммунальных предприятий дорожно-транспортной отрасли, в частности, техника, задействованная в ремонтных работах, эвакуаторы и др.

Для дезинфекции остановок общественного транспорта, перил и лестниц подземных пешеходных переходов используют раствор хлоргексидина, который производит ЗАО «АК «Киевводоканал».

В наземном общественном транспорте в основном используют дезинфицирующее средство хлоросан. Для мытья улиц и дорог - дорожные шампуни «Flordes Plus». Все эти средства сертифицированы, полностью безопасны для окружающей среды и граждан. В то же время их использование минимизирует риск распространения инфекционных заболеваний в столице.

Источник

дезинфекция, коронавирус, Киев, мойка улиц
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