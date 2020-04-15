СБУ раскрыла сеть сбыта кокаина в столичном регионе

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовал наркобизнес житель Киева, который реализовывал кокаин оптом и в розницу проверенным клиентам. В среднем он сбывал 1 грамм наркотика за 150 долларов США. Сотрудники СБУ задержали наркодельца в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины под подъездом собственного дома с пакетом кокаина для очередного клиента", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обысков в квартире злоумышленника правоохранители изъяли более 700 граммов кокаина, а также приспособления для его фасовки, в частности электронные весы.

По ценам черного рынка стоимость изъятого наркотика превышает $100 тысяч.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности, и привлечения их к уголовной ответственности.

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