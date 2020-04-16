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СБУ выявила миллиардные злоупотребления на закупках продуктов для тюрем

16.04.2020 / 09:12
Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы лиц, которые занимались организацией поставок пищевых продуктов и других товаров для нужд учреждений исполнения наказаний.

Об этом сообщает СБУ.

«Главным следственным управлением Службы безопасности Украины при оперативном сопровождении Главного управления внутренней безопасности СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора документируется противоправная деятельность группы лиц во время организации поставок продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного производства правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019 годов тендерных торгов государственным учреждением «Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины». На торгах чиновники по завышенным ценам закупили в коммерческих структурах продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний на общую сумму свыше 5 миллиардов гривень.

Во время проведения следственных (розыскных) действий сотрудники спецслужбы установили, что победители торгов поставляли в исправительные учреждения продукты питания, которые списываются из Государственного резерва. Они не соответствуют государственным требованиям и являются опасными для употребления.

«При подготовке к продаже продукция обрабатывается химическими веществами для придания ей товарного вида и увеличения фактического веса. Из-за этого продукты не отвечают требованиям, определенным в тендерной документации», - отметили в СБУ.

По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 миллиарда гривень.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливается вероятная причастность к противоправной схеме сотрудников правоохранительных органов.

Источник 

кража, СБУ, тюрьмы, закупка продуктов
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