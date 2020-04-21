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В Польше с домашним арсеналом оружия задержали фейкового “украинского генерала”

21.04.2020 / 09:14
Полиция города Познань на западе Польши задержала мужчину, который называл себя «украинским генералом" и хранил у себя дома арсенал оружия, часть которого боевое.

Как сообщил  представитель пресс-службы полиции в Познани Мацей Свенциховский, так называемый украинский генерал самом деле не является украинцем и не имеет украинского гражданства.

"Он не имеет украинского гражданства. Мы не знаем, почему он решил назвать себя "украинским генералом". Насколько нам известно, он - немец", - сообщил Свенциховский.

По информации полиции, правоохранители заинтересовались информацией из окружения футбольных хулиганов о мужчине, который называет себя военнослужащим из Украины в ранге генерала и что у него дома есть арсенал оружия.

В результате обысков у него дома вблизи Познани обнаружены 27 экземпляров оружия, почти треть из которого оказалось пригодным к боевому применению. Остальные единицы оружия и гранат были хорошо сделанными копиями. Некоторые из них имели документы с "признаками украинских органов". Среди арсенала оружия обнаружены также информационные таблички на украинском языке с надписями о необходимости хранения оружия чистым.

В польской полиции не исключают, что мужчина мог посещать ранее Украину.

Полиция задержала мужчину 16 апреля в городе Казимеж Дольный на юго-востоке страны. Одет он был в украинский военный мундир с эмблемами Национальной гвардии Украины и шевронами украинских флагов.

Мужчина объяснил наличие у себя оружия коллекционированием.

Польские правоохранители отмечают, что мужчина должен был зарегистрировать часть оружия, а остальное вообще не имел права хранить дома.

Полиция предъявила мужчине обвинения в нелегальном владении оружием и издевательстве над членами своей семьи. Он временно арестован на три месяца. Фейковому "украинскому генералу" грозит до восьми лет заключения.

Источник

оружие, полиция, Польша
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